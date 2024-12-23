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سعر Bitcoin Pro (BTCP) المباشر لليوم هو USD 67.15 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.67M . يتم تحديث سعر BTCP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitcoin Pro الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.65K - تغيير سعر Bitcoin Pro خلال اليوم هو +8.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 129.02K

أداء سعر Bitcoin Pro (BTCP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Pro مقابل USD هو $ +4.98 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Pro مقابل USD هو $ -7.2670670100 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Pro مقابل USD هو $ +38.0291400800 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Pro مقابل USD هو $ +39.6977941773206 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +4.98 +8.02% 30 يوم $ -7.2670670100 -10.82% 60 يوم $ +38.0291400800 +56.63% 90 يوم $ +39.6977941773206 +144.61%

تحليل سعر Bitcoin Pro (BTCP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin Pro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 62.12$ 62.12 $ 62.12 24 ساعة مرتفع $ 67.66$ 67.66 $ 67.66 عالية طوال الوقت $ 1,209.85$ 1,209.85 $ 1,209.85 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) +8.02% تغير السعر (7 أيام) +17.28%

معلومات سوق Bitcoin Pro (BTCP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: