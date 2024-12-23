سعر Bitcoin Pro (BTCP)
سعر Bitcoin Pro (BTCP) المباشر لليوم هو USD 67.15. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.67M. يتم تحديث سعر BTCP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitcoin Pro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.65K
- تغيير سعر Bitcoin Pro خلال اليوم هو +8.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 129.02K
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خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Pro مقابل USD هو $ +4.98 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Pro مقابل USD هو $ -7.2670670100 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Pro مقابل USD هو $ +38.0291400800 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Pro مقابل USD هو $ +39.6977941773206 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +4.98
|+8.02%
|30 يوم
|$ -7.2670670100
|-10.82%
|60 يوم
|$ +38.0291400800
|+56.63%
|90 يوم
|$ +39.6977941773206
|+144.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin Pro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
+8.02%
+17.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
With Bitcoin PRO, you have all of the great features that are associated with the standard Bitcoin (BTC) only the PRO version is faster, has lower fees and is completely decentralized.
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A$106.7685
|1 BTCP إلى GBP
￡53.0485
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€63.7925
|1 BTCP إلى USD
$67.15
|1 BTCP إلى MYR
RM302.175
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₺2,360.3225
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Rp1,083,064.3645
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￡E.3,417.2635
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R$408.272
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C$96.0245
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৳7,991.5215
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₦103,946.857
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₴2,804.8555
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Bs3,424.65
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Rs18,615.9945
|1 BTCP إلى KZT
₸35,120.1215
|1 BTCP إلى THB
฿2,298.5445
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Fr59.7635
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