سعر Bifrost (BFC)
سعر Bifrost (BFC) المباشر لليوم هو USD 0.04474496. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 62.30M. يتم تحديث سعر BFC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bifrost الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.87M
- تغيير سعر Bifrost خلال اليوم هو +0.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.39B
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خلال اليوم، كان سعر Bifrost مقابل USD هو $ +0.00017559 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bifrost مقابل USD هو $ -0.0013203700 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bifrost مقابل USD هو $ +0.0044428523 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bifrost مقابل USD هو $ +0.00518093759935206 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00017559
|+0.39%
|30 يوم
|$ -0.0013203700
|-2.95%
|60 يوم
|$ +0.0044428523
|+9.93%
|90 يوم
|$ +0.00518093759935206
|+13.10%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bifrost: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.60%
+0.39%
-12.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bifrost Token (BFC) is the currency of the DApps in the Bifrost Multichain Ecosystem. Developers pay BFC for using the multichain middleware to develop and operate their DApps.
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