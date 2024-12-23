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سعر Bifrost (BFC) المباشر لليوم هو USD 0.04474496 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 62.30M . يتم تحديث سعر BFC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bifrost الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.87M - تغيير سعر Bifrost خلال اليوم هو +0.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.39B

أداء سعر Bifrost (BFC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bifrost مقابل USD هو $ +0.00017559 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bifrost مقابل USD هو $ -0.0013203700 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bifrost مقابل USD هو $ +0.0044428523 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bifrost مقابل USD هو $ +0.00518093759935206 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00017559 +0.39% 30 يوم $ -0.0013203700 -2.95% 60 يوم $ +0.0044428523 +9.93% 90 يوم $ +0.00518093759935206 +13.10%

تحليل سعر Bifrost (BFC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bifrost: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04357021$ 0.04357021 $ 0.04357021 24 ساعة مرتفع $ 0.04581223$ 0.04581223 $ 0.04581223 عالية طوال الوقت $ 0.778815$ 0.778815 $ 0.778815 تغير السعر (1 ساعة) -0.60% تغير السعر (1يوم) +0.39% تغير السعر (7 أيام) -12.76%

معلومات سوق Bifrost (BFC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: