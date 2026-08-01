سعر BETTER اليوم

السعر المباشر لمشروع BETTER (BETTER) اليوم هو $ 0.00200391، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BETTER الحالي إلى USD هو $ 0.00200391 لكل BETTER.

يحتل BETTER حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,320,578، مع عرض متداول قدره 121.11M BETTER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BETTER بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00738334، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BETTER بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 969.80.

معلومات سوق BETTER (BETTER)

القيمة السوقية $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M الحجم (24 ساعة) $ 969.80$ 969.80 $ 969.80 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M إمداد دورة التداول 121.11M 121.11M 121.11M إجمالي العرض 709,001,939.9999999 709,001,939.9999999 709,001,939.9999999

القيمة السوقية الحالية لـ BETTER هي $ 1.32M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 969.80. العرض المتداول لـ BETTER يبلغ 121.11M، مع إجمالي عرض 709001939.9999999. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.42M.