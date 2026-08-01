سعر Beamable Network Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Beamable Network Token (BMB) اليوم هو $ 0.00218092، مع تغير بنسبة 3.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BMB الحالي إلى USD هو $ 0.00218092 لكل BMB.

يحتل Beamable Network Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 437,597، مع عرض متداول قدره 200.65M BMB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BMB بين $ 0.00207763 (أدنى) و$ 0.00225493 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.075889، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00141266.

على المدى القصير، تحرك BMB بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-10.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 730.48.

معلومات سوق Beamable Network Token (BMB)

القيمة السوقية $ 437.60K$ 437.60K $ 437.60K الحجم (24 ساعة) $ 730.48$ 730.48 $ 730.48 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M إمداد دورة التداول 200.65M 200.65M 200.65M إجمالي العرض 999,998,306.371645 999,998,306.371645 999,998,306.371645

القيمة السوقية الحالية لـ Beamable Network Token هي $ 437.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 730.48. العرض المتداول لـ BMB يبلغ 200.65M، مع إجمالي عرض 999998306.371645. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.18M.