سعر bAlpha (BALPHA)
سعر bAlpha (BALPHA) المباشر لليوم هو USD 12.16. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 218.81K. يتم تحديث سعر BALPHA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق bAlpha الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.73K
- تغيير سعر bAlpha خلال اليوم هو +12.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.00K
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خلال اليوم، كان سعر bAlpha مقابل USD هو $ +1.34 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر bAlpha مقابل USD هو $ -0.4544301440 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر bAlpha مقابل USD هو $ +2.0579158400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر bAlpha مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +1.34
|+12.37%
|30 يوم
|$ -0.4544301440
|-3.73%
|60 يوم
|$ +2.0579158400
|+16.92%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر bAlpha: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.37%
+12.37%
-14.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
bALPHA is the first data token of Big Data Protocol, and can be redeemed for access to the bALPHA collection.
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