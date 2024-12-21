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سعر bAlpha (BALPHA) المباشر لليوم هو USD 12.16 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 218.81K . يتم تحديث سعر BALPHA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق bAlpha الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.73K - تغيير سعر bAlpha خلال اليوم هو +12.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 18.00K

أداء سعر bAlpha (BALPHA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر bAlpha مقابل USD هو $ +1.34 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر bAlpha مقابل USD هو $ -0.4544301440 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر bAlpha مقابل USD هو $ +2.0579158400 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر bAlpha مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +1.34 +12.37% 30 يوم $ -0.4544301440 -3.73% 60 يوم $ +2.0579158400 +16.92% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر bAlpha (BALPHA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر bAlpha: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 10.77$ 10.77 $ 10.77 24 ساعة مرتفع $ 12.16$ 12.16 $ 12.16 عالية طوال الوقت $ 42,136$ 42,136 $ 42,136 تغير السعر (1 ساعة) +4.37% تغير السعر (1يوم) +12.37% تغير السعر (7 أيام) -14.41%

معلومات سوق bAlpha (BALPHA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: