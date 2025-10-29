سعر aster dog المباشر اليوم هو 0.00053295 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ADOG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ADOG بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر aster dog المباشر اليوم هو 0.00053295 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ADOG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ADOG بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن ADOG

معلومات سعر ADOG

الموقع الرسمي لـ ADOG

اقتصاد توكن ADOG

توقعات سعر ADOG

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار aster dog

سعر aster dog (ADOG)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ADOG إلى USD:

$0.00053295
$0.00053295$0.00053295
-9.90%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار aster dog (ADOG) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:59:19 (UTC+8)

معلومات سعر aster dog (ADOG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00049222
$ 0.00049222$ 0.00049222
24 ساعة منخفض
$ 0.00060925
$ 0.00060925$ 0.00060925
24 ساعة مرتفع

$ 0.00049222
$ 0.00049222$ 0.00049222

$ 0.00060925
$ 0.00060925$ 0.00060925

$ 0.00372484
$ 0.00372484$ 0.00372484

$ 0.00038902
$ 0.00038902$ 0.00038902

+0.56%

-9.91%

-20.98%

-20.98%

سعر aster dog (ADOG) في الوقت الحقيقي هو $0.00053295. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ADOG بين أدنى سعر $ 0.00049222 وأعلى سعر $ 0.00060925، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـADOG على الإطلاق هو $ 0.00372484، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00038902.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ADOG +0.56% على مدار الساعة الماضية، -9.91% على مدار 24 ساعة، و -20.98% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق aster dog (ADOG)

$ 532.95K
$ 532.95K$ 532.95K

--
----

$ 532.95K
$ 532.95K$ 532.95K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ aster dog هي $ 532.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ADOG يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 532.95K.

سجل سعر aster dog (ADOG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر aster dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر aster dog مقابل USD هو $ -0.0003373537 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر aster dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر aster dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-9.91%
30 يوم$ -0.0003373537-63.29%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو aster dog ( ADOG )

Fourmeme Successfully Launches Its First Aster Trading Pair: $ADOG

In an exciting development for the crypto community, Fourmeme has successfully launched its first Aster trading pair: $ADOG. This marks a significant milestone for the project, showcasing both its commitment to innovation and its growing influence within the meme coin ecosystem. The listing of $ADOG on the Aster DEX (Decentralized Exchange) is not just a technical accomplishment—it’s a signal of growing adoption and the beginning of a new chapter for both Fourmeme and Aster.

Fourmeme, a community-driven meme token project, has been gaining attention for its unique approach to combining decentralized finance (DeFi) culture with viral internet trends. With a focus on humor, creativity, and user engagement, Fourmeme aims to stand out in the crowded meme coin space. The decision to launch $ADOG as its first trading pair on Aster reflects a strategic move to build early momentum on a fast-emerging blockchain network.

Aster, known for its speed, low transaction costs, and scalability, provides the perfect environment for a meme coin like $ADOG to thrive. The launch of the $ADOG/Aster pair allows users to trade seamlessly and with minimal fees, making it attractive for early adopters, casual traders, and the crypto-curious. It also highlights Fourmeme’s intention to build on emerging technologies rather than relying solely on legacy chains.

The $ADOG token itself is themed around the classic “doge” meme, but with a futuristic and community-oriented twist. Holders of $ADOG can expect more than just memes and speculative value. The Fourmeme roadmap includes community rewards, staking, NFT integrations, and even future utility within upcoming mini-games and metaverse experiences.

The launch has generated significant buzz on social media platforms like X (formerly Twitter) and Discord, where the Fourmeme community is actively expanding. Many see this move as the beginning of a new wave of meme-based projects that are not just for fun, but also feature serious tech and strong community values.

With this first successful trading pair, Fourmeme has proven its capability to execute on its promises. If the $ADOG launch is any indication, this is a project to watch closely as the meme coin narrative continues to evolve in Web3.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر aster dog (ADOG)

الموقع الرسمي

توقعات سعر aster dog (USD)

كم ستكون قيمة aster dog (ADOG) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك aster dog (ADOG) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة aster dog.

تحقق الآن من توقعات سعر aster dog!

عملة ADOG إلى العملات المحلية

توكنوميكس aster dog (ADOG)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس aster dog (ADOG) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ADOG والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول aster dog (ADOG)

كم يساوي aster dog (ADOG) اليوم؟
سعر ADOG المباشر في USD هو USD 0.00053295، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ADOG إلى USD الحالي؟
سعر ADOG إلى USD الحالي هو $ 0.00053295. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ aster dog ؟
القيمة السوقية لعملة ADOG هي $ 532.95K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ADOG؟
العرض المتداول لتوكن ADOG هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ADOG؟
حقق ADOG سعرًا قياسيًا قدره 0.00372484 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ADOG؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00038902 ADOG.
ما هو حجم تداول ADOG؟
حجم تداول ADOG المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ADOG هذا العام؟
قد يرتفع ADOG هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ADOG لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:59:19 (UTC+8)

تحديثات aster dog (ADOG) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,068.84
$113,068.84$113,068.84

-1.37%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,008.41
$4,008.41$4,008.41

-2.15%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04174
$0.04174$0.04174

-10.12%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.52
$194.52$194.52

-2.20%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2974
$3.2974$3.2974

-14.51%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,008.41
$4,008.41$4,008.41

-2.15%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,068.84
$113,068.84$113,068.84

-1.37%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.52
$194.52$194.52

-2.20%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6276
$2.6276$2.6276

-0.31%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19328
$0.19328$0.19328

-3.24%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.05900
$0.05900$0.05900

+2,850.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002700
$0.00002700$0.00002700

+315.38%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.380
$2.380$2.380

+217.33%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000032
$0.000000000000000000000032$0.000000000000000000000032

+190.90%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008818
$0.0008818$0.0008818

+91.40%