معلومات سعر aster dog (ADOG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00049222 $ 0.00049222 $ 0.00049222 24 ساعة منخفض $ 0.00060925 $ 0.00060925 $ 0.00060925 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00049222$ 0.00049222 $ 0.00049222 24 ساعة مرتفع $ 0.00060925$ 0.00060925 $ 0.00060925 عالية طوال الوقت $ 0.00372484$ 0.00372484 $ 0.00372484 أدنى سعر $ 0.00038902$ 0.00038902 $ 0.00038902 تغير السعر (1 ساعة) +0.56% تغير السعر (1يوم) -9.91% تغير السعر (7 أيام) -20.98% تغير السعر (7 أيام) -20.98%

سعر aster dog (ADOG) في الوقت الحقيقي هو $0.00053295. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ADOG بين أدنى سعر $ 0.00049222 وأعلى سعر $ 0.00060925، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـADOG على الإطلاق هو $ 0.00372484، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00038902.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ADOG +0.56% على مدار الساعة الماضية، -9.91% على مدار 24 ساعة، و -20.98% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق aster dog (ADOG)

القيمة السوقية $ 532.95K$ 532.95K $ 532.95K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 532.95K$ 532.95K $ 532.95K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ aster dog هي $ 532.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ADOG يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 532.95K.