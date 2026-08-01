سعر Ascend اليوم

السعر المباشر لمشروع Ascend (ASCEND) اليوم هو $ 0.07971، مع تغير بنسبة 6.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ASCEND الحالي إلى USD هو $ 0.07971 لكل ASCEND.

يحتل Ascend حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,227,275، مع عرض متداول قدره 15.40M ASCEND. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ASCEND بين $ 0.078868 (أدنى) و$ 0.08669 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.192841، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04436304.

على المدى القصير، تحرك ASCEND بمقدار +0.22% خلال الساعة الماضية و-17.58% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 10.23K.

معلومات سوق Ascend (ASCEND)

القيمة السوقية $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M الحجم (24 ساعة) $ 10.23K$ 10.23K $ 10.23K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M إمداد دورة التداول 15.40M 15.40M 15.40M إجمالي العرض 22,000,000.0 22,000,000.0 22,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Ascend هي $ 1.23M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.23K. العرض المتداول لـ ASCEND يبلغ 15.40M، مع إجمالي عرض 22000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.75M.