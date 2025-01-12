سعر Artificial Neural Network (NEURAL)
سعر Artificial Neural Network (NEURAL) المباشر لليوم هو USD 1.52. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.52M. يتم تحديث سعر NEURAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Artificial Neural Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 400.24K
- تغيير سعر Artificial Neural Network خلال اليوم هو -0.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M
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خلال اليوم، كان سعر Artificial Neural Network مقابل USD هو $ -0.003565379387322 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Artificial Neural Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Artificial Neural Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Artificial Neural Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.003565379387322
|-0.23%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Artificial Neural Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-0.23%
-10.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Artificial Neural Network project is a project related to artificial intelligence, as it will be the first and only portal for everyone working in the field of trading and stock exchanges, as it will collect everything related to traders in one place, including group chat rooms and the creation of live broadcasts, and the presence of consultations between traders and experts, in addition to the presence of a chart. Separate for each project including project information
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