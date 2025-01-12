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سعر Artificial Neural Network (NEURAL) المباشر لليوم هو USD 1.52 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.52M . يتم تحديث سعر NEURAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Artificial Neural Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 400.24K - تغيير سعر Artificial Neural Network خلال اليوم هو -0.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر Artificial Neural Network (NEURAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Artificial Neural Network مقابل USD هو $ -0.003565379387322 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Artificial Neural Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Artificial Neural Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Artificial Neural Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.003565379387322 -0.23% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Artificial Neural Network (NEURAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Artificial Neural Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 24 ساعة مرتفع $ 1.55$ 1.55 $ 1.55 عالية طوال الوقت $ 3.89$ 3.89 $ 3.89 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -0.23% تغير السعر (7 أيام) -10.19%

معلومات سوق Artificial Neural Network (NEURAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: