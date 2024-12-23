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سعر Artem (ARTEM) المباشر لليوم هو USD 0.00347678 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.35M . يتم تحديث سعر ARTEM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Artem الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.36K - تغيير سعر Artem خلال اليوم هو -1.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 389.12M

أداء سعر Artem (ARTEM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Artem مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Artem مقابل USD هو $ +0.0002851821 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Artem مقابل USD هو $ -0.0001114919 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Artem مقابل USD هو $ -0.0003933875946363665 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.81% 30 يوم $ +0.0002851821 +8.20% 60 يوم $ -0.0001114919 -3.20% 90 يوم $ -0.0003933875946363665 -10.16%

تحليل سعر Artem (ARTEM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Artem: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00345571$ 0.00345571 $ 0.00345571 24 ساعة مرتفع $ 0.00355934$ 0.00355934 $ 0.00355934 عالية طوال الوقت $ 0.101077$ 0.101077 $ 0.101077 تغير السعر (1 ساعة) -0.43% تغير السعر (1يوم) -1.81% تغير السعر (7 أيام) -7.02%

معلومات سوق Artem (ARTEM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: