سعر Artem (ARTEM)
سعر Artem (ARTEM) المباشر لليوم هو USD 0.00347678. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.35M. يتم تحديث سعر ARTEM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Artem الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.36K
- تغيير سعر Artem خلال اليوم هو -1.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 389.12M
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خلال اليوم، كان سعر Artem مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Artem مقابل USD هو $ +0.0002851821 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Artem مقابل USD هو $ -0.0001114919 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Artem مقابل USD هو $ -0.0003933875946363665 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.81%
|30 يوم
|$ +0.0002851821
|+8.20%
|60 يوم
|$ -0.0001114919
|-3.20%
|90 يوم
|$ -0.0003933875946363665
|-10.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Artem: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.43%
-1.81%
-7.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Artem Coin (ARTEM) is a governance token facilitating curated programs and the acquisition of blue-chip contemporary art, luxury collectibles and limited edition NFTs.
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