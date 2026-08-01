سعر apM اليوم

السعر المباشر لمشروع apM (APM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل APM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل APM.

يحتل apM حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 76,856، مع عرض متداول قدره 361.88M APM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول APM بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.066، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك APM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق apM (APM)

القيمة السوقية $ 76.86K$ 76.86K $ 76.86K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 142.92K$ 142.92K $ 142.92K إمداد دورة التداول 361.88M 361.88M 361.88M إجمالي العرض 1,812,500,000.0 1,812,500,000.0 1,812,500,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ apM هي $ 76.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ APM يبلغ 361.88M، مع إجمالي عرض 1812500000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 142.92K.