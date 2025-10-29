معلومات سعر Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 159.54 $ 159.54 $ 159.54 24 ساعة منخفض $ 167.69 $ 167.69 $ 167.69 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 159.54$ 159.54 $ 159.54 24 ساعة مرتفع $ 167.69$ 167.69 $ 167.69 عالية طوال الوقت $ 185.63$ 185.63 $ 185.63 أدنى سعر $ 124.62$ 124.62 $ 124.62 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -2.80% تغير السعر (7 أيام) +4.00% تغير السعر (7 أيام) +4.00%

سعر Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) في الوقت الحقيقي هو $162.97. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ANTHROPIC بين أدنى سعر $ 159.54 وأعلى سعر $ 167.69، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـANTHROPIC على الإطلاق هو $ 185.63، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 124.62.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ANTHROPIC -0.24% على مدار الساعة الماضية، -2.80% على مدار 24 ساعة، و +4.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)

القيمة السوقية $ 811.61K$ 811.61K $ 811.61K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 811.61K$ 811.61K $ 811.61K إمداد دورة التداول 4.98K 4.98K 4.98K إجمالي العرض 4,979.999158329 4,979.999158329 4,979.999158329

القيمة السوقية الحالية لـ Anthropic PreStocks هي $ 811.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ANTHROPIC يبلغ 4.98K، مع إجمالي عرض 4979.999158329. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 811.61K.