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سعر Anoncoin المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ ANONCOIN هي 516,221 USD. تابع تحديثات أسعار ANONCOIN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Anoncoin المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ ANONCOIN هي 516,221 USD. تابع تحديثات أسعار ANONCOIN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ANONCOIN

معلومات سعر ANONCOIN

ما هو ANONCOIN

الموقع الرسمي لـ ANONCOIN

اقتصاد توكن ANONCOIN

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سعر Anoncoin (ANONCOIN)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ANONCOIN إلى USD:

$0.0005292
$0.0005292$0.0005292
+0.14%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Anoncoin (ANONCOIN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 00:10:26 (UTC+8)

سعر Anoncoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Anoncoin (ANONCOIN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 14.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ANONCOIN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ANONCOIN.

يحتل Anoncoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 516,221، مع عرض متداول قدره 974.49M ANONCOIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ANONCOIN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00271507، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ANONCOIN بمقدار +1.65% خلال الساعة الماضية و+7.83% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.30K.

معلومات سوق Anoncoin (ANONCOIN)

$ 516.22K
$ 516.22K$ 516.22K

$ 5.30K
$ 5.30K$ 5.30K

$ 516.22K
$ 516.22K$ 516.22K

974.49M
974.49M 974.49M

974,486,247.2466422
974,486,247.2466422 974,486,247.2466422

القيمة السوقية الحالية لـ Anoncoin هي $ 516.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.30K. العرض المتداول لـ ANONCOIN يبلغ 974.49M، مع إجمالي عرض 974486247.2466422. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 516.22K.

سجل سعر Anoncoin بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00271507
$ 0.00271507$ 0.00271507

$ 0
$ 0$ 0

+1.65%

+14.45%

+7.83%

+7.83%

سجل سعر Anoncoin (ANONCOIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Anoncoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Anoncoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Anoncoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Anoncoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+14.45%
30 يوم$ 0-32.18%
60 يوم$ 0-46.20%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Anoncoin

Anoncoin (ANONCOIN) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ANONCOIN في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAnoncoin (ANONCOIN) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Anoncoin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Anoncoin الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ANONCOIN للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Anoncoin.

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المصدر Anoncoin (ANONCOIN)

الموقع الرسمي

الفئة :

MemeSolana Ecosystem

نبذة عن Anoncoin

ما هو السعر الحالي لـ ANONCOIN في السوق؟

يُقدَّر سعره حاليًا بـ $، مما يعكس تحركًا في السعر بنسبة 14.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية. تعكس تحديثات الأسعار بيانات السوق المجمعة المباشرة.

ما مقدار السيولة التي يتمتع بها Anoncoin عبر البورصات؟

مع درجة سيولة تبلغ --/100، يُظهر ANONCOIN عمقًا مستقرًا للسوق عبر منصات التداول ذات الحجم الكبير.

ما هو الحجم اليومي لـ ANONCOIN؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداول المتداولون ما قيمته $-- من ANONCOIN. إن ارتفاع حجم التداول يسهم في ضيق فروق الأسعار وسلاسة المعاملات.

ما هو نطاق سعر اليوم لـ Anoncoin؟

لقد تداول السعر بين $ و$، مسجلًا نطاق التقلبات لهذا اليوم.

ما الذي يحدد إمكانية الوصول والشعبية لـ ANONCOIN في الأسواق العالمية؟

تشمل العوامل إدراج البورصات، وتوافر أزواج التداول، وعمق السيولة، ومدى تكامل ANONCOIN داخل نظام -- البيئي.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Anoncoin

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 00:10:26 (UTC+8)

تحديثات Anoncoin (ANONCOIN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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