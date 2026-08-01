سعر Anoncoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Anoncoin (ANONCOIN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 14.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ANONCOIN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ANONCOIN.

يحتل Anoncoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 516,221، مع عرض متداول قدره 974.49M ANONCOIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ANONCOIN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00271507، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ANONCOIN بمقدار +1.65% خلال الساعة الماضية و+7.83% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.30K.

معلومات سوق Anoncoin (ANONCOIN)

القيمة السوقية $ 516.22K$ 516.22K $ 516.22K الحجم (24 ساعة) $ 5.30K$ 5.30K $ 5.30K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 516.22K$ 516.22K $ 516.22K إمداد دورة التداول 974.49M 974.49M 974.49M إجمالي العرض 974,486,247.2466422 974,486,247.2466422 974,486,247.2466422

القيمة السوقية الحالية لـ Anoncoin هي $ 516.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.30K. العرض المتداول لـ ANONCOIN يبلغ 974.49M، مع إجمالي عرض 974486247.2466422. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 516.22K.