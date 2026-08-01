سعر Analog اليوم

السعر المباشر لمشروع Analog (ANLOG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ANLOG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ANLOG.

يحتل Analog حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 106,323، مع عرض متداول قدره 1.86B ANLOG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ANLOG بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0100305، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ANLOG بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Analog (ANLOG)

القيمة السوقية $ 106.32K$ 106.32K $ 106.32K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 106.32K$ 106.32K $ 106.32K إمداد دورة التداول 1.86B 1.86B 1.86B إجمالي العرض 9,057,971,000.0 9,057,971,000.0 9,057,971,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Analog هي $ 106.32K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ANLOG يبلغ 1.86B، مع إجمالي عرض 9057971000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 106.32K.