توكنوميكس AMPLY (AMPLY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AMPLY (AMPLY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات AMPLY (AMPLY) Amply Finance operates as a decentralized lending platform where users can lend and borrow cryptocurrencies. Users can supply assets and contribute their cryptocurrencies to our lending pools. In return, users receive interest paid by borrowers. Secondly, users can also borrow assets. If user has deposited crypto as collateral, they will be able to borrow other cryptocurrencies. The amount one can borrow depends on the risk level of the chosen collateral and the maximum loan-to-value (LTV) ratio. Once you wish to close your position, one can repay their borrowed cryptocurrencies along with any accrued interest to close out the loan position. Lastly, if there no more outstanding loans, one can withdraw their deposited crypto assets from the lending pools at any time. الموقع الرسمي: https://amply.finance/ الوثيقة البيضاء: https://docs.amply.finance/ اشتر AMPLY الآن!

توكنوميكس AMPLY (AMPLY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AMPLY (AMPLY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 16.95K $ 16.95K $ 16.95K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 14.95M $ 14.95M $ 14.95M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.116769 $ 0.116769 $ 0.116769 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00113564 $ 0.00113564 $ 0.00113564 معرفة المزيد عن سعر AMPLY (AMPLY)

توكنوميكس AMPLY (AMPLY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AMPLY (AMPLY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AMPLY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AMPLY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AMPLY، استكشف السعر المباشر لتوكن AMPLY!

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