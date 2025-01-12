سعر AMPLY (AMPLY)
سعر AMPLY (AMPLY) المباشر لليوم هو USD 0.01539756. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.27K. يتم تحديث سعر AMPLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AMPLY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.58K
- تغيير سعر AMPLY خلال اليوم هو -10.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.61M
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خلال اليوم، كان سعر AMPLY مقابل USD هو $ -0.00176215970801268 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AMPLY مقابل USD هو $ -0.0073079098 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AMPLY مقابل USD هو $ -0.0121489535 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AMPLY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00176215970801268
|-10.26%
|30 يوم
|$ -0.0073079098
|-47.46%
|60 يوم
|$ -0.0121489535
|-78.90%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AMPLY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.67%
-10.26%
-30.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Amply Finance operates as a decentralized lending platform where users can lend and borrow cryptocurrencies. Users can supply assets and contribute their cryptocurrencies to our lending pools. In return, users receive interest paid by borrowers. Secondly, users can also borrow assets. If user has deposited crypto as collateral, they will be able to borrow other cryptocurrencies. The amount one can borrow depends on the risk level of the chosen collateral and the maximum loan-to-value (LTV) ratio. Once you wish to close your position, one can repay their borrowed cryptocurrencies along with any accrued interest to close out the loan position. Lastly, if there no more outstanding loans, one can withdraw their deposited crypto assets from the lending pools at any time.
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