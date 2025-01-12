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سعر AMPLY (AMPLY) المباشر لليوم هو USD 0.01539756 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.27K . يتم تحديث سعر AMPLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AMPLY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.58K - تغيير سعر AMPLY خلال اليوم هو -10.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.61M

أداء سعر AMPLY (AMPLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AMPLY مقابل USD هو $ -0.00176215970801268 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AMPLY مقابل USD هو $ -0.0073079098 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AMPLY مقابل USD هو $ -0.0121489535 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AMPLY مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00176215970801268 -10.26% 30 يوم $ -0.0073079098 -47.46% 60 يوم $ -0.0121489535 -78.90% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AMPLY (AMPLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AMPLY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01527128$ 0.01527128 $ 0.01527128 24 ساعة مرتفع $ 0.01730102$ 0.01730102 $ 0.01730102 عالية طوال الوقت $ 0.116769$ 0.116769 $ 0.116769 تغير السعر (1 ساعة) -0.67% تغير السعر (1يوم) -10.26% تغير السعر (7 أيام) -30.74%

معلومات سوق AMPLY (AMPLY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: