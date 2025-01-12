احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AMA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AMA.

سعر Amaterasu (AMA) المباشر لليوم هو USD 0.03184276 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.18M . يتم تحديث سعر AMA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Amaterasu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 75.57K - تغيير سعر Amaterasu خلال اليوم هو -2.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Amaterasu (AMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Amaterasu مقابل USD هو $ -0.000746743460695 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Amaterasu مقابل USD هو $ -0.0117949213 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Amaterasu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Amaterasu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000746743460695 -2.29% 30 يوم $ -0.0117949213 -37.04% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Amaterasu (AMA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Amaterasu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03156174$ 0.03156174 $ 0.03156174 24 ساعة مرتفع $ 0.03415545$ 0.03415545 $ 0.03415545 عالية طوال الوقت $ 0.071467$ 0.071467 $ 0.071467 تغير السعر (1 ساعة) +0.35% تغير السعر (1يوم) -2.29% تغير السعر (7 أيام) -19.57%

معلومات سوق Amaterasu (AMA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: