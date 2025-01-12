سعر Amaterasu (AMA)
سعر Amaterasu (AMA) المباشر لليوم هو USD 0.03184276. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.18M. يتم تحديث سعر AMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Amaterasu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 75.57K
- تغيير سعر Amaterasu خلال اليوم هو -2.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Amaterasu مقابل USD هو $ -0.000746743460695 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Amaterasu مقابل USD هو $ -0.0117949213 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Amaterasu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Amaterasu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000746743460695
|-2.29%
|30 يوم
|$ -0.0117949213
|-37.04%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Amaterasu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.35%
-2.29%
-19.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Launched on December 3rd, 2024, Amaterasu is the first Hybrid project on Aptos, pioneering a new token standard called Hybrid Assets. Developed by a team predominantly based in Singapore, they’re an IP-based project accompanied by a product approach aiming to solve the DeFi fragmentation within the Aptos Ecosystem. Amaterasu aims to develop its IP through the means of Japanese Animation and artwork, along with collaborations with prominent web2 and web3 IP-centric projects. Through the utilisation of Aptos’ on-chain randomness, the Amaterasu NFT collection will have a new function whereby metadata is not pre-determined. As a result, there is a 2-step reveal process involved to reveal metadata. This allows for traits can be inserted into the existing trait pool. Furthermore, an NFT trait rerolling function allows for individual traits to be generated through weightage probabilities, which can be modified to create trait drops, creating a gamified Gacha experience. In addition, Amaterasu will be building a DeFi Aggregator on Aptos. The Aggregator will link together existing projects within the DeFi space on Aptos, aiming to provide a smoother user experience.
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