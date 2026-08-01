سعر Altcoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Altcoin (ALT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.72% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ALT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ALT.

يحتل Altcoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 67,924، مع عرض متداول قدره 894.54M ALT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ALT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.193011، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ALT بمقدار +0.26% خلال الساعة الماضية و-0.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Altcoin (ALT)

القيمة السوقية $ 67.92K$ 67.92K $ 67.92K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 67.92K$ 67.92K $ 67.92K إمداد دورة التداول 894.54M 894.54M 894.54M إجمالي العرض 894,535,590.306878 894,535,590.306878 894,535,590.306878

القيمة السوقية الحالية لـ Altcoin هي $ 67.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ALT يبلغ 894.54M، مع إجمالي عرض 894535590.306878. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 67.92K.