سعر Alpha Fi اليوم

السعر المباشر لمشروع Alpha Fi (ALPHA) اليوم هو $ 0.605603، مع تغير بنسبة 0.51% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ALPHA الحالي إلى USD هو $ 0.605603 لكل ALPHA.

يحتل Alpha Fi حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 6,031,994، مع عرض متداول قدره 9.96M ALPHA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ALPHA بين $ 0.596376 (أدنى) و$ 0.609176 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5.39، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.545245.

على المدى القصير، تحرك ALPHA بمقدار -0.22% خلال الساعة الماضية و-1.32% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.12K.

معلومات سوق Alpha Fi (ALPHA)

القيمة السوقية $ 6.03M$ 6.03M $ 6.03M الحجم (24 ساعة) $ 1.12K$ 1.12K $ 1.12K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.06M$ 6.06M $ 6.06M إمداد دورة التداول 9.96M 9.96M 9.96M إجمالي العرض 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Alpha Fi هي $ 6.03M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.12K. العرض المتداول لـ ALPHA يبلغ 9.96M، مع إجمالي عرض 10000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.06M.