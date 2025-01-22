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سعر Alchemix ETH (ALETH) المباشر لليوم هو USD 3,226.06 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ALETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Alchemix ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 188.50K - تغيير سعر Alchemix ETH خلال اليوم هو +1.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Alchemix ETH (ALETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Alchemix ETH مقابل USD هو $ +34.65 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Alchemix ETH مقابل USD هو $ -40.2299360180 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Alchemix ETH مقابل USD هو $ +154.7328062040 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Alchemix ETH مقابل USD هو $ +881.2280756395 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +34.65 +1.09% 30 يوم $ -40.2299360180 -1.24% 60 يوم $ +154.7328062040 +4.80% 90 يوم $ +881.2280756395 +37.58%

تحليل سعر Alchemix ETH (ALETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Alchemix ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,186.43$ 3,186.43 $ 3,186.43 24 ساعة مرتفع $ 3,295.6$ 3,295.6 $ 3,295.6 عالية طوال الوقت $ 4,022.79$ 4,022.79 $ 4,022.79 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) +1.09% تغير السعر (7 أيام) +0.84%

معلومات سوق Alchemix ETH (ALETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: