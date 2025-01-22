سعر Alchemix ETH (ALETH)
سعر Alchemix ETH (ALETH) المباشر لليوم هو USD 3,226.06. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ALETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Alchemix ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 188.50K
- تغيير سعر Alchemix ETH خلال اليوم هو +1.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Alchemix ETH مقابل USD هو $ +34.65 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Alchemix ETH مقابل USD هو $ -40.2299360180 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Alchemix ETH مقابل USD هو $ +154.7328062040 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Alchemix ETH مقابل USD هو $ +881.2280756395 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +34.65
|+1.09%
|30 يوم
|$ -40.2299360180
|-1.24%
|60 يوم
|$ +154.7328062040
|+4.80%
|90 يوم
|$ +881.2280756395
|+37.58%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Alchemix ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
+1.09%
+0.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Alchemix Finance is a future-yield-backed synthetic asset platform and community DAO. The platform gives you advances on your yield farming via a synthetic token that represents a fungible claim on any underlying collateral in the Alchemix protocol. alETH is the synthetic token that is issued against ETH collateral, designed to closely track the price of ETH.
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