سعر AiMalls اليوم

السعر المباشر لمشروع AiMalls (AIT) اليوم هو $ 0.09572، مع تغير بنسبة 1.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AIT الحالي إلى USD هو $ 0.09572 لكل AIT.

يحتل AiMalls حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 65,211، مع عرض متداول قدره 515.16K AIT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AIT بين $ 0.09435 (أدنى) و$ 0.095858 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 18.41، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AIT بمقدار -0.17% خلال الساعة الماضية و+9.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.63.

معلومات سوق AiMalls (AIT)

القيمة السوقية $ 65.21K$ 65.21K $ 65.21K الحجم (24 ساعة) $ 57.63$ 57.63 $ 57.63 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 81.35K$ 81.35K $ 81.35K إمداد دورة التداول 515.16K 515.16K 515.16K إجمالي العرض 822,540.68999979 822,540.68999979 822,540.68999979

القيمة السوقية الحالية لـ AiMalls هي $ 65.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.63. العرض المتداول لـ AIT يبلغ 515.16K، مع إجمالي عرض 822540.68999979. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 81.35K.