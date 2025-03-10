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سعر Agentlauncher (CVAI) المباشر لليوم هو USD 0.00289198 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 434.74K . يتم تحديث سعر CVAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Agentlauncher الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.04K - تغيير سعر Agentlauncher خلال اليوم هو -11.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 149.69M

أداء سعر Agentlauncher (CVAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Agentlauncher مقابل USD هو $ -0.000388686815481536 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Agentlauncher مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Agentlauncher مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Agentlauncher مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000388686815481536 -11.84% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Agentlauncher (CVAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Agentlauncher: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00287472$ 0.00287472 $ 0.00287472 24 ساعة مرتفع $ 0.00329008$ 0.00329008 $ 0.00329008 عالية طوال الوقت $ 0.00637986$ 0.00637986 $ 0.00637986 تغير السعر (1 ساعة) -0.89% تغير السعر (1يوم) -11.84% تغير السعر (7 أيام) -32.45%

معلومات سوق Agentlauncher (CVAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: