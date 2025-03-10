سعر Agentlauncher (CVAI)
سعر Agentlauncher (CVAI) المباشر لليوم هو USD 0.00289198. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 434.74K. يتم تحديث سعر CVAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Agentlauncher الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.04K
- تغيير سعر Agentlauncher خلال اليوم هو -11.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 149.69M
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خلال اليوم، كان سعر Agentlauncher مقابل USD هو $ -0.000388686815481536 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Agentlauncher مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Agentlauncher مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Agentlauncher مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000388686815481536
|-11.84%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Agentlauncher: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.89%
-11.84%
-32.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Agentlauncher: The AI Launchpad+ curates and launches AI projects while soon enabling users to create AI agents and tokens. Backed by CV VC, CV Labs, and DuckDAO, it pioneers AI-driven launchpads. AI agents power smart investments, automated capital allocation, and seamless ecosystem navigation, empowering investors and founders to harness AI for unparalleled scalability and growth.
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