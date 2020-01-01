توكنوميكس Zebec Network (ZBCN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Zebec Network (ZBCN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Zebec Network (ZBCN) توكن ZBCN هو توكن الحوكمة والفائدة لشبكة Zebec. يتمتع حاملو ZBCN بحقوق التصويت في نظام الحوكمة والتصويت على القرارات الحاسمة التي تؤثر على الشبكة والنظام البيئي. يتم استخدام توكن ZBCN في رسوم الغاز على Nautilus ويفتح مجموعة متنوعة من الفوائد والحوافز لحامليها. الموقع الرسمي: https://zebec.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.zebec.io/zebec-network-white-paper مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/ZBCNpuD7YMXzTHB2fhGkGi78MNsHGLRXUhRewNRm9RU اشتر ZBCN الآن!

توكنوميكس Zebec Network (ZBCN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Zebec Network (ZBCN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 470.80M $ 470.80M $ 470.80M إجمالي العرض: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B العرض المتداول: $ 88.91B $ 88.91B $ 88.91B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 529.53M $ 529.53M $ 529.53M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0071973 $ 0.0071973 $ 0.0071973 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000692135609811539 $ 0.000692135609811539 $ 0.000692135609811539 السعر الحالي: $ 0.0052953 $ 0.0052953 $ 0.0052953 معرفة المزيد عن سعر Zebec Network (ZBCN)

توكنوميكس Zebec Network (ZBCN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Zebec Network (ZBCN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZBCN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZBCN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZBCN، استكشف السعر المباشر لتوكن ZBCN!

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