سعر Acolyt اليوم

السعر المباشر لمشروع Acolyt (ACOLYT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.86% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ACOLYT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ACOLYT.

يحتل Acolyt حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 98,025، مع عرض متداول قدره 997.97M ACOLYT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ACOLYT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.068293، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ACOLYT بمقدار +0.48% خلال الساعة الماضية و+8.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Acolyt (ACOLYT)

القيمة السوقية $ 98.03K$ 98.03K $ 98.03K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 98.03K$ 98.03K $ 98.03K إمداد دورة التداول 997.97M 997.97M 997.97M إجمالي العرض 997,974,695.3421419 997,974,695.3421419 997,974,695.3421419

القيمة السوقية الحالية لـ Acolyt هي $ 98.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ACOLYT يبلغ 997.97M، مع إجمالي عرض 997974695.3421419. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 98.03K.