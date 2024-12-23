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سعر Abyss (ABYSS) المباشر لليوم هو USD 0.00649524 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.49M . يتم تحديث سعر ABYSS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Abyss الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 286.97 - تغيير سعر Abyss خلال اليوم هو -2.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 229.05M

أداء سعر Abyss (ABYSS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Abyss مقابل USD هو $ -0.000183297585229072 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Abyss مقابل USD هو $ +0.0003605592 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Abyss مقابل USD هو $ +0.0009115335 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Abyss مقابل USD هو $ +0.001495686856386191 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000183297585229072 -2.74% 30 يوم $ +0.0003605592 +5.55% 60 يوم $ +0.0009115335 +14.03% 90 يوم $ +0.001495686856386191 +29.92%

تحليل سعر Abyss (ABYSS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Abyss: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00618382$ 0.00618382 $ 0.00618382 24 ساعة مرتفع $ 0.0066811$ 0.0066811 $ 0.0066811 عالية طوال الوقت $ 0.156681$ 0.156681 $ 0.156681 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -2.74% تغير السعر (7 أيام) -16.35%

معلومات سوق Abyss (ABYSS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: