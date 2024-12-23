سعر Abyss (ABYSS)
سعر Abyss (ABYSS) المباشر لليوم هو USD 0.00649524. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.49M. يتم تحديث سعر ABYSS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Abyss الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 286.97
- تغيير سعر Abyss خلال اليوم هو -2.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 229.05M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ABYSS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ABYSS.
خلال اليوم، كان سعر Abyss مقابل USD هو $ -0.000183297585229072 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Abyss مقابل USD هو $ +0.0003605592 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Abyss مقابل USD هو $ +0.0009115335 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Abyss مقابل USD هو $ +0.001495686856386191 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000183297585229072
|-2.74%
|30 يوم
|$ +0.0003605592
|+5.55%
|60 يوم
|$ +0.0009115335
|+14.03%
|90 يوم
|$ +0.001495686856386191
|+29.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Abyss: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-2.74%
-16.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Abyss.Finance provides Decentralized (DeFi) and Centralized (CeFi) Finance solutions for projects in multiple industries. Abyss (ABYSS) is the ERC20 token native to the Abyss.Finance ecosystem. Within the Abyss.Finance Ecosystem, Abyss is currently used in the Gaming platform (theabyss.com), the Non-Fungible Token (NFT) Marketplace, and allows members to earn rewards through Staking and setting up Masternodes.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ABYSS إلى AUD
A$0.0103274316
|1 ABYSS إلى GBP
￡0.0051312396
|1 ABYSS إلى EUR
€0.006170478
|1 ABYSS إلى USD
$0.00649524
|1 ABYSS إلى MYR
RM0.02922858
|1 ABYSS إلى TRY
₺0.2285025432
|1 ABYSS إلى JPY
¥1.0154658216
|1 ABYSS إلى RUB
₽0.6675158148
|1 ABYSS إلى INR
₹0.5517056856
|1 ABYSS إلى IDR
Rp104.7619208172
|1 ABYSS إلى PHP
₱0.3821149692
|1 ABYSS إلى EGP
￡E.0.3304128588
|1 ABYSS إلى BRL
R$0.0394910592
|1 ABYSS إلى CAD
C$0.0092881932
|1 ABYSS إلى BDT
৳0.7729985124
|1 ABYSS إلى NGN
₦10.0389779916
|1 ABYSS إلى UAH
₴0.2713061748
|1 ABYSS إلى VES
Bs0.33125724
|1 ABYSS إلى PKR
Rs1.8006753852
|1 ABYSS إلى KZT
₸3.3970754724
|1 ABYSS إلى THB
฿0.2220722556
|1 ABYSS إلى TWD
NT$0.2119396812
|1 ABYSS إلى CHF
Fr0.0057807636
|1 ABYSS إلى HKD
HK$0.0504680148
|1 ABYSS إلى MAD
.د.م0.0650823048