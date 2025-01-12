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سعر ABE (ABE) المباشر لليوم هو USD 0.00133491 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 467.02K . يتم تحديث سعر ABE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ABE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 729.78 - تغيير سعر ABE خلال اليوم هو -2.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 350.00M

أداء سعر ABE (ABE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ABE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ABE مقابل USD هو $ +0.0044823386 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ABE مقابل USD هو $ +0.0020083570 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ABE مقابل USD هو $ -0.011029663833906737 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.69% 30 يوم $ +0.0044823386 +335.78% 60 يوم $ +0.0020083570 +150.45% 90 يوم $ -0.011029663833906737 -89.20%

تحليل سعر ABE (ABE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ABE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00132779$ 0.00132779 $ 0.00132779 24 ساعة مرتفع $ 0.0013837$ 0.0013837 $ 0.0013837 عالية طوال الوقت $ 0.03372363$ 0.03372363 $ 0.03372363 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -2.69% تغير السعر (7 أيام) -33.13%

معلومات سوق ABE (ABE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: