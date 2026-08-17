سعر Wow اليوم

السعر المباشر لمشروع Wow (WOW) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WOW الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WOW.

يحتل Wow حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9,569.23، مع عرض متداول قدره 1.00B WOW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WOW بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0045287، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WOW بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Wow (WOW)

القيمة السوقية $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Wow هي $ 9.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WOW يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.57K.