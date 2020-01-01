توكنوميكس Ambire Wallet (WALLET) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ambire Wallet (WALLET)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ambire Wallet (WALLET) محفظة Ambire Wallet هي محفظة ويب 3 التي تجعل الحفظ الذاتي سهلاً وآمنًا. وهي أول محفظة تجريد حساب هجينة تدعم الحسابات الأساسية (EOA) والذكية، مما يحسن الأمان وتجربة المستخدم. الموقع الرسمي: https://www.ambire.com/ الوثيقة البيضاء: https://ambire.notion.site/Ambire-Wallet-Whitepaper-d502e54caf584fe7a67f9b0a018cd10f مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x88800092ff476844f74dc2fc427974bbee2794ae اشتر WALLET الآن!

توكنوميكس Ambire Wallet (WALLET) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ambire Wallet (WALLET)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 16.93M $ 16.93M $ 16.93M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 720.30M $ 720.30M $ 720.30M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 23.50M $ 23.50M $ 23.50M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000638616003044836 $ 0.000638616003044836 $ 0.000638616003044836 السعر الحالي: $ 0.0235 $ 0.0235 $ 0.0235 معرفة المزيد عن سعر Ambire Wallet (WALLET)

توكنوميكس Ambire Wallet (WALLET): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ambire Wallet (WALLET) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WALLET التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WALLET التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WALLET، استكشف السعر المباشر لتوكن WALLET!

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