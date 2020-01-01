توكنوميكس Dejitaru Tsuka (TSUKA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dejitaru Tsuka (TSUKA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dejitaru Tsuka (TSUKA) Tsuka is a decentralized community that is centered around meditation, reflection, and research. Tsuka encourages positive community sentiment through the study of philosophical, meditative, and spiritual ideas. الموقع الرسمي: https://tsuka.io/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xc5fb36dd2fb59d3b98deff88425a3f425ee469ed اشتر TSUKA الآن!

توكنوميكس Dejitaru Tsuka (TSUKA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dejitaru Tsuka (TSUKA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.38M $ 5.38M $ 5.38M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.1597 $ 0.1597 $ 0.1597 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002343424462156912 $ 0.002343424462156912 $ 0.002343424462156912 السعر الحالي: $ 0.005378 $ 0.005378 $ 0.005378 معرفة المزيد عن سعر Dejitaru Tsuka (TSUKA)

توكنوميكس Dejitaru Tsuka (TSUKA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dejitaru Tsuka (TSUKA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TSUKA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TSUKA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TSUKA، استكشف السعر المباشر لتوكن TSUKA!

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