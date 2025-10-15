توكنوميكس StrikeBit AI (STRIKE)

اكتشف الرؤى الرئيسية حول StrikeBit AI (STRIKE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-15 17:02:45 (UTC+8)
USD

توكنوميكس StrikeBit AI (STRIKE) وتحليل الأسعار

استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار StrikeBit AI (STRIKE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.

القيمة السوقية:
$ 2.66M
إجمالي العرض:
$ 2.00B
العرض المتداول:
$ 209.90M
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
$ 25.36M
أعلى مستوى على الإطلاق:
$ 0.045
أدنى مستوى على الإطلاق:
$ 0.012847164154868949
السعر الحالي:
$ 0.01268
معلومات StrikeBit AI (STRIKE)

تُعيد StrikeBit تعريف تداول العملات المشفرة بقوة وكلاء الذكاء الاصطناعي. تُمكّن المنصة المستخدمين من إطلاق وكلاء قابلين للتخصيص، مُدارين بالذكاء الاصطناعي، لتنفيذ استراتيجيات السوق، وتحليل الاتجاهات، واغتنام فرص ربحية. من الخيارات ورؤى التداول الدائمة إلى سوق التوقعات المُصمم للتخزين الاستراتيجي، تُقدم StrikeBit نظامًا بيئيًا شاملًا للمتداولين. سواءً كنت تستخدم وكلاءك لاستراتيجيات مُتقدمة أو تتداولهم للحصول على قيمة، فإن StrikeBit تضع بين يديك مستقبل التداول المُعزز بالذكاء الاصطناعي.

الموقع الرسمي:
https://www.strikebit.io/
الوثيقة البيضاء:
https://docs.strikebit.io/
مستكشف الكتل:
https://bscscan.com/token/0x2aa89a0113bcbbcdc5812c6df794e2d9650fc1af

توكنوميكس StrikeBit AI (STRIKE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام

يعد فهم توكنوميكس StrikeBit AI (STRIKE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.

المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:

إجمالي العرض:

الحد الأقصى لعدد توكن STRIKE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.

العرض المتداول:

عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.

إجمالي العرض:

الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STRIKE التي يمكن أن توجد في المجموع.

القيمة المخففة بالكامل (FDV):

يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.

معدل التضخم:

يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.

ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟

ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.

محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.

ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.

والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STRIKE، استكشف السعر المباشر لتوكن STRIKE!

كيفية شراء STRIKE

هل أنت مهتم بإضافة StrikeBit AI (STRIKE) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء STRIKE ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً.

تاريخ سعر StrikeBit AI (STRIKE)

يساعد تحليل تاريخ أسعار STRIKE المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني.

توقعات سعر STRIKE

هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه STRIKE؟ تجمع صفحة توقعات أسعار STRIKE الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.

