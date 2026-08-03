سعر Spellfire (SPELLFIRE)
السعر المباشر لمشروع Spellfire (SPELLFIRE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.27% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SPELLFIRE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SPELLFIRE.
يحتل Spellfire حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,065، مع عرض متداول قدره 362.37M SPELLFIRE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SPELLFIRE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.161632، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.
على المدى القصير، تحرك SPELLFIRE بمقدار -0.15% خلال الساعة الماضية و-0.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.
القيمة السوقية الحالية لـ Spellfire هي $ 20.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SPELLFIRE يبلغ 362.37M، مع إجمالي عرض 640000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 35.44K.
-0.15%
-0.26%
-0.06%
-0.06%
خلال اليوم، كان سعر Spellfire مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Spellfire مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Spellfire مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Spellfire مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.26%
|30 يوم
|$ 0
|+0.20%
|60 يوم
|$ 0
|-0.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Spellfire نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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ما هو Spellfire؟
Spellfire هي لعبة بطاقات جمعية فريدة من نوعها تُلعب مقابل كسب المكافآت، وتقدم أول مجموعة NFT محمولة يمكن وضعها في درج حقيقي وتدر دخلاً سلبياً. تطمح Spellfire إلى تحقيق الواقعية، لكنها رائدة في مجال NFT، لذا نقلت مفاهيم أثبتت جدواها عبر الزمن إلى المستقبل لتجسير الفجوة بين أجيال محبي البطاقات. بجلب ما يقرب من 30 عاماً من التاريخ إلى البلوك تشين، مع امتلاكها مجتمعاً راسخاً من المعجبين المتحمسين والمتفانين، دفعت شركات عملاقة مثل DAO Maker وShima Capital إلى دعم المشروع كمستثمرين رئيسيين.
ما الذي يجعل Spellfire فريداً؟
تحتوي البطاقات المادية على حالة رقمية، حيث تتيح بعض البطاقات إجراءات مدعومة بالصوت أو الإيماءات لخلق تفاعلات فريدة للمستخدمين، مما يتجاوز الحواجز العمرية والقيود الجغرافية والفجوات التكنولوجية. من المؤكد أن بطاقات Spellfire التفاعلية ذات الواقع المعزز ستمنح اللاعبين شعوراً فريداً بالانغماس. يتم ربط البطاقات الرقمية والمادية عبر رمز QR مطبوع على ظهر كل بطاقة، مما يجعلها قابلة للتتبع والترقية واللعب عبر الإنترنت وخارجها. تربط اللعبة بين ثلاث عوالم - العالم المادي، والعالم الرقمي، والواقع المعزز. وبهدف ضمان عدم تخلف أحد عن الركب، تنتقل Spellfire إلى سلاسل متعددة، مما يجعلها واحدة من أوائل المشاريع التي تدعم NFTs متعددة السلاسل.
ما القادم لـ Spellfire؟
تخيل «معركة NFT بين BSC وSolana» - هذه ستكون حقيقة Spellfire الجديدة. تم إنشاء بطاقات NFT محدودة الإصدار لضمان مشاركة مجتمع Spellfire في نجاح اللعبة. سيتوفر إجمالي 640,000,000 بطاقة، منها 128,000,000 مخصصة حصرياً للتوزيع عبر المكافآت داخل اللعبة والبطولات، لضمان استدامة اللعبة ومجتمعها.
ما الذي يمكن استخدام Spellfire فيه؟
تصدر بطاقات NFT الأصلية في نسخ من بطاقات اللعب، تتراوح من 1000 للبطاقات الأسطورية إلى 100,000 للبطاقات العادية. يحق لأصحاب بطاقات NFT الأصلية الحصول على عائد يصل إلى 10 أضعاف الاستثمار من الدخل السلبي الناتج عن المبيعات اللاحقة للبطاقات، بالإضافة إلى ارتفاع قيمتها كـ NFT نادرة. وعلى عكس NFTs المماثلة في السوق التي لا توفر سوى القليل من القيمة أو لا توفر أي قيمة للمالك على المدى الطويل، تتيح بطاقات Spellfire NFT للمجتمع كسب دخل من خلال امتلاك البطاقات بشكل سلبي أو من خلال اللعب النشط والحصول على رمز $Spellfire المحلي الخاص باللعبة. يعتبر رمز $Spellfire أساسياً في النظام البيئي للعبة، ويقدم لأصحابه أشكالاً مختلفة من المنفعة. بالإضافة إلى كونه عملة اللعبة لجميع أنواع المعاملات، يمكن أيضاً وضع رمز $Spellfire كرهن، مما يفتح أمام حامليه مكافآت إضافية.
ما هو السعر الحالي لـ Spellfire؟
السعر المباشر لـ Spellfire (SPELLFIRE) هو $ USD. يتم تحديث هذا التقييم في الوقت الحقيقي باستمرار، ويجمع الأسعار من بورصات عالمية رئيسية لضمان أن ترى سعرًا دقيقًا للسوق.
كيف يُصنَّف Spellfire في السوق؟
تحتلّ Spellfire حاليًا المرتبة #8723 في السوق، مدعومة برأس مال سوقي قدره $20065. يتأثر هذا التصنيف بعمق السيولة والطلب العام من المستثمرين وحجم المعروض المتداول من الرموز المميزة.
ما هو المعروض المتداول لـ SPELLFIRE؟
يبلغ المعروض المتداول لـ SPELLFIRE 362374848.1359 رمزًا، وهو يمثل الكمية المتاحة في السوق المفتوح. يلعب هذا الرقم دورًا مهمًا في تحديد التقييم السوقي والندرة وديناميكيات التضخم على المدى الطويل.
ما هو نطاق سعر Spellfire خلال 24 ساعة؟
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداولت Spellfire ضمن نطاق يتراوح بين $ (أدنى سعر خلال 24 ساعة) و$ (أعلى سعر خلال 24 ساعة). يساعد نطاق التقلب هذا المتداولين على فهم الزخم على المدى القصير وعدم اليقين في السوق.
كم يبعد Spellfire عن أعلى مستوى له على الإطلاق وأدنى مستوى له على الإطلاق؟
بلغت Spellfire أعلى مستوى لها على الإطلاق عند $0.161632، بينما كان أدنى سعر مسجل (ATL) هو $. تتيح هذه المستويات التاريخية للمتداولين تقييم إمكانات الأسعار على المدى الطويل ودورات الأسعار.
كم هو حجم تداول SPELLFIRE اليوم؟
يبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية $--، مما يعكس المشاركة الحالية في السوق. غالبًا ما يشير ارتفاع الحجم إلى اهتمام أكبر من المستثمرين وسيولة سوقية أعمق.
ما الذي يؤثر على اتجاه الاتجاه الأخير لـ Spellfire؟
إن التحرك الحالي في السعر بنسبة -0.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل بتأثير مشاعر السوق ونشاط التداول والعوامل الاقتصادية الكلية والتحديثات الخاصة بالنظام البيئي المتعلقة بـ Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Ethereum Ecosystem,Card Games,Strategy Games. كما يمكن أن تكون الزيادات المفاجئة في الحجم بمثابة محفزات لتحركات حادة في الأسعار.
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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