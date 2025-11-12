توكنوميكس pump.fun (PUMP)

توكنوميكس pump.fun (PUMP)

اكتشف الرؤى الرئيسية حول pump.fun (PUMP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي.
آخر تحديث للصفحة: 2025-11-12 18:29:01 (UTC+8)
USD

توكنوميكس pump.fun (PUMP) وتحليل الأسعار

استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار pump.fun (PUMP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.

القيمة السوقية:
--
----
إجمالي العرض:
$ 1.00T
$ 1.00T$ 1.00T
العرض المتداول:
--
----
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
$ 4.34B
$ 4.34B$ 4.34B
أعلى مستوى على الإطلاق:
$ 0.009
$ 0.009$ 0.009
أدنى مستوى على الإطلاق:
--
----
السعر الحالي:
$ 0.004337
$ 0.004337$ 0.004337

معلومات pump.fun (PUMP)

تُمكّن منصة pump.fun المستخدمين من إنشاء وإطلاق التوكن الخاص بهم مجانًا، كما تُسهّل على الآخرين الاستثمار في هذه الإبداعات. هذا التكامل السلس بين إنشاء التوكن وتداولها يُتيح للمستخدمين إمكانيات مالية غير محدودة، مما يسمح لأي شخص بالمشاركة في بيئة تداول فعّالة تُكافئ الإبداع والاستثمار الاستراتيجي. تُعدّ pump.fun منصة إطلاق الكريبتو الرائدة عالميًا، وقد أطلقت أكثر من 11 مليون توكن منذ انطلاقها. وقد حققت pump.fun أكثر من 750 مليون دولار أمريكي من إيرادات البروتوكول منذ إطلاقها في يناير 2024 على منصة سولانا، مما يجعلها من بين أكثر مشاريع الكريبتو ربحيةً وأسرعها نموًا ونجاحًا على الإطلاق.

الموقع الرسمي:
https://pump.fun/board
مستكشف الكتل:
https://solscan.io/token/pumpCmXqMfrsAkQ5r49WcJnRayYRqmXz6ae8H7H9Dfn

توكنوميكس pump.fun (PUMP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام

يعد فهم توكنوميكس pump.fun (PUMP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.

المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:

إجمالي العرض:

الحد الأقصى لعدد توكن PUMP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.

العرض المتداول:

عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.

إجمالي العرض:

الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PUMP التي يمكن أن توجد في المجموع.

القيمة المخففة بالكامل (FDV):

يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.

معدل التضخم:

يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.

ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟

ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.

محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.

ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.

والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PUMP، استكشف السعر المباشر لتوكن PUMP!

كيفية شراء PUMP

هل أنت مهتم بإضافة pump.fun (PUMP) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء PUMP ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً.

تاريخ سعر pump.fun (PUMP)

يساعد تحليل تاريخ أسعار PUMP المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني.

توقعات سعر PUMP

هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه PUMP؟ تجمع صفحة توقعات أسعار PUMP الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.

لماذا عليك اختيار MEXC؟

MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو.

أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة
أسرع إدراج التوكن في CEXs
#1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة
أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7
شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم
حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط
mc_how_why_title
اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT: طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو!

إخلاء المسؤولية

توكنوميكس في هذه الصفحة مأخوذة من مصادر خارجية. لا تضمن MEXC دقتها. يُرجى إجراء بحث شامل قبل الاستثمار.

يُرجى قراءة وفهم اتفاقية المستخدم اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية