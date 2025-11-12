تُمكّن منصة pump.fun المستخدمين من إنشاء وإطلاق التوكن الخاص بهم مجانًا، كما تُسهّل على الآخرين الاستثمار في هذه الإبداعات. هذا التكامل السلس بين إنشاء التوكن وتداولها يُتيح للمستخدمين إمكانيات مالية غير محدودة، مما يسمح لأي شخص بالمشاركة في بيئة تداول فعّالة تُكافئ الإبداع والاستثمار الاستراتيجي. تُعدّ pump.fun منصة إطلاق الكريبتو الرائدة عالميًا، وقد أطلقت أكثر من 11 مليون توكن منذ انطلاقها. وقد حققت pump.fun أكثر من 750 مليون دولار أمريكي من إيرادات البروتوكول منذ إطلاقها في يناير 2024 على منصة سولانا، مما يجعلها من بين أكثر مشاريع الكريبتو ربحيةً وأسرعها نموًا ونجاحًا على الإطلاق.