توكنوميكس Scotty Beam (SCOTTY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Scotty Beam (SCOTTY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Scotty Beam (SCOTTY) Scotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage. الموقع الرسمي: https://scottybeam.io/ الوثيقة البيضاء: https://scottybeam.io/assets/scotty-beam-pitch.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/ اشتر SCOTTY الآن!

توكنوميكس Scotty Beam (SCOTTY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Scotty Beam (SCOTTY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 167.50K $ 167.50K $ 167.50K إجمالي العرض: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M العرض المتداول: $ 460.67M $ 460.67M $ 460.67M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 272.70K $ 272.70K $ 272.70K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2485 $ 0.2485 $ 0.2485 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000265989418436096 $ 0.000265989418436096 $ 0.000265989418436096 السعر الحالي: $ 0.0003636 $ 0.0003636 $ 0.0003636 معرفة المزيد عن سعر Scotty Beam (SCOTTY)

توكنوميكس Scotty Beam (SCOTTY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Scotty Beam (SCOTTY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SCOTTY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SCOTTY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SCOTTY، استكشف السعر المباشر لتوكن SCOTTY!

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