توكنوميكس unstable coin (USDUC)

اكتشف الرؤى الرئيسية حول unstable coin (USDUC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-15 17:10:50 (UTC+8)
USD

توكنوميكس unstable coin (USDUC) وتحليل الأسعار

استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار unstable coin (USDUC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.

القيمة السوقية:
$ 27.38M
$ 27.38M
إجمالي العرض:
$ 999.92M
$ 999.92M
العرض المتداول:
$ 999.92M
$ 999.92M
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
$ 27.38M
$ 27.38M
أعلى مستوى على الإطلاق:
$ 0.07775
$ 0.07775
أدنى مستوى على الإطلاق:
$ 0.006840683165320168
$ 0.006840683165320168
السعر الحالي:
$ 0.02738
$ 0.02738

معلومات unstable coin (USDUC)

يُعدّ USDUC وجهة نظر ساخرة حول العملات المستقرة التقليدية، متبنيًا عدم الاستقرار كسمة مميزة لها. ويبني سردًا سخيفًا ينتقد بسخرية الثقة العمياء بالاستقرار في عالم العملات المشفرة، مما يجعله محاكاة ساخرة وتعليقًا إبداعيًا على طبيعة العملات الرقمية.

الموقع الرسمي:
https://www.usduc.org/
الوثيقة البيضاء:
https://x.com/usduc_coin/status/1932973695774965975
مستكشف الكتل:
https://solscan.io/token/CB9dDufT3ZuQXqqSfa1c5kY935TEreyBw9XJXxHKpump

توكنوميكس unstable coin (USDUC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام

يعد فهم توكنوميكس unstable coin (USDUC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.

المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:

إجمالي العرض:

الحد الأقصى لعدد توكن USDUC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.

العرض المتداول:

عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.

إجمالي العرض:

الحد الأقصى الثابت لعدد توكن USDUC التي يمكن أن توجد في المجموع.

القيمة المخففة بالكامل (FDV):

يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.

معدل التضخم:

يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.

ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟

ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.

محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.

ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.

والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس USDUC، استكشف السعر المباشر لتوكن USDUC!

كيفية شراء USDUC

هل أنت مهتم بإضافة unstable coin (USDUC) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء USDUC ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً.

تاريخ سعر unstable coin (USDUC)

يساعد تحليل تاريخ أسعار USDUC المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني.

توقعات سعر USDUC

هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه USDUC؟ تجمع صفحة توقعات أسعار USDUC الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.

إخلاء المسؤولية

توكنوميكس في هذه الصفحة مأخوذة من مصادر خارجية. لا تضمن MEXC دقتها. يُرجى إجراء بحث شامل قبل الاستثمار.

يُرجى قراءة وفهم اتفاقية المستخدم اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية