شعار Solana Retardz

Solana Retardz السعر(SCAM)

USD

مخطط أسعار Solana Retardz (SCAM) المباشر

$0.0005534
$0.0005534$0.0005534
+690.57%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول SCAM

السعر الحالي لـ Solana Retardz (SCAM) اليوم هو 0.0005538 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من SCAM إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Solana Retardz:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 240.29K USD
- تغير سعر Solana Retardz خلال اليوم هو +690.57%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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SCAM أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Solana Retardz لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0004834+690.57%
30 يوم$ +0.0004838+691.14%
60 يوم$ +0.0004838+691.14%
90 يوم$ +0.0004838+691.14%
تغير سعر Solana Retardz اليوم

سجل اليوم SCAM تغيرًا $ +0.0004834 (+690.57%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Solana Retardz لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0004838 (+691.14%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Solana Retardz لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SCAM تغييرًا في $ +0.0004838 (+691.14%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Solana Retardz لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0004838 (+691.14%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

SCAM معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Solana Retardz: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.00007
$ 0.00007$ 0.00007

$ 0.0493438
$ 0.0493438$ 0.0493438

$ 0.0493438
$ 0.0493438$ 0.0493438

+1.05%

+690.57%

+691.14%

SCAM معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 240.29K
$ 240.29K$ 240.29K

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ما هو Solana Retardz ( SCAM )

مشروع Solana Retardz هي عملة ميم تمثل أكثر مجتمع متخلف عقليًا على Solana.

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توقع سعر Solana Retardz

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Solana Retardz، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ SCAM؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارSolana Retardz.

سجل أسعار Solana Retardz

يوفر تتبع مسار سعر SCAM معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ SCAM. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Solana Retardz.

توكنوميكس Solana Retardz (SCAM)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Solana Retardz (SCAM) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SCAM والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Solana Retardz ( SCAM )

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عملة SCAM إلى العملات المحلية

1 SCAM إلى VND
14.573247
1 SCAM إلى AUD
A$0.000847314
1 SCAM إلى GBP
0.000404274
1 SCAM إلى EUR
0.000476268
1 SCAM إلى USD
$0.0005538
1 SCAM إلى MYR
RM0.002348112
1 SCAM إلى TRY
0.021936018
1 SCAM إلى JPY
¥0.080151474
1 SCAM إلى RUB
0.043401306
1 SCAM إلى INR
0.047582496
1 SCAM إلى IDR
Rp9.078687072
1 SCAM إلى KRW
0.752442522
1 SCAM إلى PHP
0.031472454
1 SCAM إلى EGP
￡E.0.02771769
1 SCAM إلى BRL
R$0.0030459
1 SCAM إلى CAD
C$0.000758706
1 SCAM إلى BDT
0.067679898
1 SCAM إلى NGN
0.857271324
1 SCAM إلى UAH
0.023104536
1 SCAM إلى VES
Bs0.0570414
1 SCAM إلى PKR
Rs0.157683474
1 SCAM إلى KZT
0.286347828
1 SCAM إلى THB
฿0.018070494
1 SCAM إلى TWD
NT$0.01630941
1 SCAM إلى AED
د.إ0.002032446
1 SCAM إلى CHF
Fr0.00044304
1 SCAM إلى HKD
HK$0.004341792
1 SCAM إلى MAD
.د.م0.005034042
1 SCAM إلى MXN
$0.010544352
1 SCAM إلى PLN
0.00202137

Solana Retardz المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Solana Retardz، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Solana Retardz الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

SCAM
SCAM
USD
USD

1 SCAM = 0.0005538 USD

تداول

USDTSCAM
$0.0005538
$0.0005538$0.0005538
+691.14%

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