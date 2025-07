اكتشف الرؤى الرئيسية حول RWA Inc. (RWAINC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي.

توكنوميكس RWA Inc. (RWAINC)

معلومات RWA Inc. (RWAINC)

RWA Inc. هي أول منظومة متكاملة لتداول الأصول الحقيقية في العالم. تعمل RWA Inc. على بناء خدمة لتداول الأصول الحقيقية، وlaunchpad/منصة تخزين RWA، وبورصة RWA، وسوق RWA لتداول الأصول الحقيقية في السوق العالمية. أطلقت RWA Inc. بالفعل RWA Launchpad، وستبدأ بورصة RWA العمل في نوفمبر 2024. وسيبدأ السوق في العمل في عام 2025.