توكنوميكس RWA Inc. (RWAINC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول RWA Inc. (RWAINC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات RWA Inc. (RWAINC) RWA Inc. هي أول منظومة متكاملة لتداول الأصول الحقيقية في العالم. تعمل RWA Inc. على بناء خدمة لتداول الأصول الحقيقية، وlaunchpad/منصة تخزين RWA، وبورصة RWA، وسوق RWA لتداول الأصول الحقيقية في السوق العالمية. أطلقت RWA Inc. بالفعل RWA Launchpad، وستبدأ بورصة RWA العمل في نوفمبر 2024. وسيبدأ السوق في العمل في عام 2025. الموقع الرسمي: https://rwa.inc/ الوثيقة البيضاء: https://www.rwa.inc/whitepaper مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0xe2b1dc2d4a3b4e59fdf0c47b71a7a86391a8b35a اشتر RWAINC الآن!

توكنوميكس RWA Inc. (RWAINC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار RWA Inc. (RWAINC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.76M $ 5.76M $ 5.76M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 429.93M $ 429.93M $ 429.93M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 13.40M $ 13.40M $ 13.40M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.1438 $ 0.1438 $ 0.1438 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.005359634359067181 $ 0.005359634359067181 $ 0.005359634359067181 السعر الحالي: $ 0.0134 $ 0.0134 $ 0.0134 معرفة المزيد عن سعر RWA Inc. (RWAINC)

توكنوميكس RWA Inc. (RWAINC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس RWA Inc. (RWAINC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RWAINC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RWAINC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RWAINC، استكشف السعر المباشر لتوكن RWAINC!

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