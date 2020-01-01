توكنوميكس Phoenix Global (PHB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Phoenix Global (PHB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Phoenix Global (PHB) Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience. الموقع الرسمي: https://www.phoenix.global/ الوثيقة البيضاء: https://static.phoenix.global/Phoenix_Global_Whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/address/0x0409633A72D846fc5BBe2f98D88564D35987904D اشتر PHB الآن!

توكنوميكس Phoenix Global (PHB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Phoenix Global (PHB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 32.27M $ 32.27M $ 32.27M إجمالي العرض: $ 64.00M $ 64.00M $ 64.00M العرض المتداول: $ 57.67M $ 57.67M $ 57.67M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 35.81M $ 35.81M $ 35.81M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.1358 $ 4.1358 $ 4.1358 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.06654096148398123 $ 0.06654096148398123 $ 0.06654096148398123 السعر الحالي: $ 0.5595 $ 0.5595 $ 0.5595 معرفة المزيد عن سعر Phoenix Global (PHB)

توكنوميكس Phoenix Global (PHB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Phoenix Global (PHB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PHB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PHB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PHB، استكشف السعر المباشر لتوكن PHB!

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