توكنوميكس Okratech Token (ORT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Okratech Token (ORT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Okratech Token (ORT) OrtJob is a new blockchain platform powered by DeFi and self governing DAO created to actualize these two dreams as it delivers freelance jobs based on a secure, decentralized technology. Freelancers will have a vast variety of job options as well as payment methods to choose from. It allows users transparency as they can look at detailed reviews and descriptions of the employer and freelancer. The greatest benefit of this platform has to be that there is NO COMMISSION, meaning users will not be skimped out of any hard worked money. الموقع الرسمي: https://ortcoin.org/ الوثيقة البيضاء: https://ortcoin.org/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x9e711221b34a2d4b8f552bd5f4a6c4e7934920f7 اشتر ORT الآن!

توكنوميكس Okratech Token (ORT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Okratech Token (ORT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.85M $ 5.85M $ 5.85M إجمالي العرض: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M العرض المتداول: $ 816.72M $ 816.72M $ 816.72M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.45M $ 6.45M $ 6.45M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.05899 $ 0.05899 $ 0.05899 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001356615264875941 $ 0.001356615264875941 $ 0.001356615264875941 السعر الحالي: $ 0.007165 $ 0.007165 $ 0.007165 معرفة المزيد عن سعر Okratech Token (ORT)

توكنوميكس Okratech Token (ORT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Okratech Token (ORT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ORT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ORT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ORT، استكشف السعر المباشر لتوكن ORT!

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