توكنوميكس OLAXBT (AIO)

اكتشف الرؤى الرئيسية حول OLAXBT (AIO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي.
آخر تحديث للصفحة: 2025-11-12 17:47:02 (UTC+8)
USD

توكنوميكس OLAXBT (AIO) وتحليل الأسعار

استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار OLAXBT (AIO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.

القيمة السوقية:
$ 25.97M
إجمالي العرض:
$ 1.00B
العرض المتداول:
$ 230.25M
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
$ 112.77M
أعلى مستوى على الإطلاق:
$ 0.21107
أدنى مستوى على الإطلاق:
$ 0.04215223361578995
السعر الحالي:
$ 0.11277
معلومات OLAXBT (AIO)

منصة OlaXBT هي منصة استخبارات سوقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي من Web3، مبنية على سلسلة BNB الذكية. يستفيد المشروع من التعلم المعزز (RL) وسوق بروتوكول سياق النموذج (MCP)، مما يُمكّن المستخدمين من بناء أنظمتهم الوكيلة الخاصة من خلال الجمع بين وحدات التداول، ومجموعات أدوات MCP، والوكلاء لتوليد إشارات التداول والتحليل. يدعم التوكن الأصلي، AIO، رسوم المعاملات، وتخزين الخزنة، والحوكمة. تتميز المنصة بواجهة روبوت محادثة بدون برمجة، وأداة بناء وكلاء شبيهة بـ Langflow، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء وتخصيص وكلاء الذكاء الاصطناعي للتداول وإدارة الأصول. يُسهّل سوق MCP تداول الوكلاء وتحقيق الربح.

الموقع الرسمي:
https://olaxbt.xyz
الوثيقة البيضاء:
https://olaxbt-docs.gitbook.io/olaxbt-doc
مستكشف الكتل:
https://bscscan.com/token/0x81a7da4074b8e0ed51bea40f9dcbdf4d9d4832b4

توكنوميكس OLAXBT (AIO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام

يعد فهم توكنوميكس OLAXBT (AIO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.

المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:

إجمالي العرض:

الحد الأقصى لعدد توكن AIO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.

العرض المتداول:

عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.

إجمالي العرض:

الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AIO التي يمكن أن توجد في المجموع.

القيمة المخففة بالكامل (FDV):

يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.

معدل التضخم:

يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.

ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟

ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.

محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.

ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.

والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AIO، استكشف السعر المباشر لتوكن AIO!

كيفية شراء AIO

هل أنت مهتم بإضافة OLAXBT (AIO) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء AIO ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً.

تاريخ سعر OLAXBT (AIO)

يساعد تحليل تاريخ أسعار AIO المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني.

توقعات سعر AIO

هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه AIO؟ تجمع صفحة توقعات أسعار AIO الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.

إخلاء المسؤولية

توكنوميكس في هذه الصفحة مأخوذة من مصادر خارجية. لا تضمن MEXC دقتها. يُرجى إجراء بحث شامل قبل الاستثمار.

