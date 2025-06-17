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Mantis Network السعر(MANTIS)

USD

مخطط أسعار Mantis Network (MANTIS) المباشر

$0.005215
$0.005215$0.005215
-0.83%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول MANTIS

السعر الحالي لـ Mantis Network (MANTIS) اليوم هو 0.005221 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 0.00 USD. يتم تحديث سعر من MANTIS إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Mantis Network:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 54.36K USD
- تغير سعر Mantis Network خلال اليوم هو -0.83%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 0.00 USD

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MANTIS أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Mantis Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00004365-0.83%
30 يوم$ -0.010039-65.79%
60 يوم$ -0.008769-62.69%
90 يوم$ -0.016339-75.79%
تغير سعر Mantis Network اليوم

سجل اليوم MANTIS تغيرًا $ -0.00004365 (-0.83%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Mantis Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.010039 (-65.79%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Mantis Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MANTIS تغييرًا في $ -0.008769 (-62.69%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Mantis Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.016339 (-75.79%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

MANTIS معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Mantis Network: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.005215
$ 0.005215$ 0.005215

$ 0.005582
$ 0.005582$ 0.005582

$ 2.52
$ 2.52$ 2.52

-0.18%

-0.83%

-15.52%

MANTIS معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.36K
$ 54.36K$ 54.36K

0.00
0.00 0.00

ما هو Mantis Network ( MANTIS )

Mantis aims to simplify cross-chain transactions by providing a seamless environment that abstracts away the complexities of navigating between various DEX platforms and bridges. Through its unified interface, users can effortlessly access assets across chains, starting with Solana and Ethereum. Powered by a robust searcher/solver network, Mantis ensures optimal pricing and execution for every transaction. Beyond benefiting end users, Mantis offers developers a powerful avenue to integrate cross-chain infrastructure into their applications.

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توقع سعر Mantis Network

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Mantis Network، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ MANTIS؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارMantis Network.

سجل أسعار Mantis Network

يوفر تتبع مسار سعر MANTIS معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ MANTIS. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Mantis Network.

توكنوميكس Mantis Network (MANTIS)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Mantis Network (MANTIS) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MANTIS والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Mantis Network ( MANTIS )

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عملة MANTIS إلى العملات المحلية

1 MANTIS إلى VND
137.390615
1 MANTIS إلى AUD
A$0.00804034
1 MANTIS إلى GBP
0.00386354
1 MANTIS إلى EUR
0.00454227
1 MANTIS إلى USD
$0.005221
1 MANTIS إلى MYR
RM0.02213704
1 MANTIS إلى TRY
0.20633392
1 MANTIS إلى JPY
¥0.7586113
1 MANTIS إلى RUB
0.40979629
1 MANTIS إلى INR
0.45151208
1 MANTIS إلى IDR
Rp85.59015024
1 MANTIS إلى KRW
7.18153771
1 MANTIS إلى PHP
0.29644838
1 MANTIS إلى EGP
￡E.0.26183315
1 MANTIS إلى BRL
R$0.02866329
1 MANTIS إلى CAD
C$0.00710056
1 MANTIS إلى BDT
0.63821504
1 MANTIS إلى NGN
8.0570472
1 MANTIS إلى UAH
0.21682813
1 MANTIS إلى VES
Bs0.532542
1 MANTIS إلى PKR
Rs1.47900488
1 MANTIS إلى KZT
2.70797607
1 MANTIS إلى THB
฿0.17025681
1 MANTIS إلى TWD
NT$0.15438497
1 MANTIS إلى AED
د.إ0.01916107
1 MANTIS إلى CHF
Fr0.00422901
1 MANTIS إلى HKD
HK$0.04093264
1 MANTIS إلى MAD
.د.م0.04756331
1 MANTIS إلى MXN
$0.09914679

Mantis Network المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Mantis Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Mantis Network الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

MANTIS
MANTIS
USD
USD

1 MANTIS = 0.005221 USD

تداول

USDTMANTIS
$0.005221
$0.005221$0.005221
-6.24%

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