توكنوميكس Karlsen (KLS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Karlsen (KLS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Karlsen (KLS) The Karlsen project is based on the kaspa blockchain and introduces a GPU-centric fork as a solution to the dominance of ASIC mining farms, aiming to empower small-scale miners and enhance decentralization. We focus on bridging the gap between blockchain technology, decentralized finance and the real world of payment systems and traditional finance الموقع الرسمي: https://www.karlsencoin.com الوثيقة البيضاء: https://karlsencoin.com/docs/karlsen-whitepaper-v1.0.1.pdf مستكشف الكتل: https://explorer.karlsencoin.com اشتر KLS الآن!

توكنوميكس Karlsen (KLS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Karlsen (KLS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 419.23K $ 419.23K $ 419.23K إجمالي العرض: $ 4.96B $ 4.96B $ 4.96B العرض المتداول: $ 2.21B $ 2.21B $ 2.21B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 942.59K $ 942.59K $ 942.59K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02846 $ 0.02846 $ 0.02846 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000171035175267801 $ 0.000171035175267801 $ 0.000171035175267801 السعر الحالي: $ 0.00019 $ 0.00019 $ 0.00019 معرفة المزيد عن سعر Karlsen (KLS)

توكنوميكس Karlsen (KLS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Karlsen (KLS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KLS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KLS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KLS، استكشف السعر المباشر لتوكن KLS!

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