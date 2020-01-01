توكنوميكس Hifi Finance (HIFI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hifi Finance (HIFI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hifi Finance (HIFI) Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today. الموقع الرسمي: https://hifi.finance/ الوثيقة البيضاء: https://docs.hifi.finance/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x4b9278b94a1112cad404048903b8d343a810b07e اشتر HIFI الآن!

توكنوميكس Hifi Finance (HIFI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hifi Finance (HIFI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 11.69M $ 11.69M $ 11.69M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 141.82M $ 141.82M $ 141.82M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.6371 $ 2.6371 $ 2.6371 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.06443662775542111 $ 0.06443662775542111 $ 0.06443662775542111 السعر الحالي: $ 0.08243 $ 0.08243 $ 0.08243 معرفة المزيد عن سعر Hifi Finance (HIFI)

توكنوميكس Hifi Finance (HIFI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hifi Finance (HIFI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HIFI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HIFI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HIFI، استكشف السعر المباشر لتوكن HIFI!

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