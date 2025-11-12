ألعاب سلايم صغيرة، تأثير كبير - كل حفر يفتح الباب أمام التالي. SLIMEX هو نظام بيئي تفاعلي لألعاب Web3، مدعوم من $SLX، نشأ من لعبة تقمص الأدوار الخاملة الشهيرة Slime Miner، ويتوسع عبر ملكية Slime الفكرية ليشمل الألعاب والخدمات. يمزج النظام بين إمكانية الوصول على نطاق Web2 وملكية Web3، ويوفر تجربة لعب موسمية، وتكامل NFT، ومكافآت قابلة للتطوير. مع أكثر من 22 مليون مستخدم وأكثر من 150 ألف لاعب يوميًا، تبني SLIMEX شبكة الجيل التالي التي تزدهر فيها الألعاب والمبدعون والاقتصادات التفاعلية.