توكنوميكس Cashaa (CAS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Cashaa (CAS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Cashaa (CAS) Cashaa is the largest crypto-friendly neo-bank based in the UK banking hundreds of crypto businesses. It is started in 2016, as a P2P cash transfer service from the UK to Asia and Africa (CashAA), using Bitcoin. In late 2017 Cashaa decided to solve the banking issue for the entire crypto industry. Now they are ready with a crypto-friendly banking platform for old and new money. الموقع الرسمي: https://www.cashaa.com/ الوثيقة البيضاء: https://cashaa.com/Cashaa%20Whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x780207b8c0fdc32cf60e957415bfa1f2d4d9718c اشتر CAS الآن!

توكنوميكس Cashaa (CAS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Cashaa (CAS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.248 $ 0.248 $ 0.248 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000986640148312823 $ 0.000986640148312823 $ 0.000986640148312823 السعر الحالي: $ 0.00179 $ 0.00179 $ 0.00179 معرفة المزيد عن سعر Cashaa (CAS)

توكنوميكس Cashaa (CAS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Cashaa (CAS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CAS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CAS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CAS، استكشف السعر المباشر لتوكن CAS!

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