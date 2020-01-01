توكنوميكس GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) تمكّن لعبة GAME by Virtuals وكلاء الذكاء الاصطناعي من العمل بشكل مستقل، ومعالجة المدخلات وتوليد الاستجابات أثناء التعلم من التفاعلات السابقة. كما تعمل على تعزيز عملية اتخاذ القرار من خلال الاستفادة من الذاكرة طويلة المدى، بما في ذلك الخبرات والتأملات وسمات الشخصية الديناميكية. الموقع الرسمي: https://app.virtuals.io/virtuals/273 مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0x1c4cca7c5db003824208adda61bd749e55f463a3 اشتر GAMEVIRTUAL الآن!

توكنوميكس GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 27.46M $ 27.46M $ 27.46M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.49 $ 0.49 $ 0.49 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000026129375144809 $ 0.000026129375144809 $ 0.000026129375144809 السعر الحالي: $ 0.02746 $ 0.02746 $ 0.02746 معرفة المزيد عن سعر GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)

توكنوميكس GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GAMEVIRTUAL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GAMEVIRTUAL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GAMEVIRTUAL، استكشف السعر المباشر لتوكن GAMEVIRTUAL!

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