توكنوميكس Elixir (ELX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Elixir (ELX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Elixir (ELX) شبكة Elixir هي شبكة بدائية جديدة، صُممت خصيصًا لتشغيل الجيل القادم من السيولة المؤسسية. تدعم Elixir عملة deUSD - وهي دولار اصطناعي مضمون بالكامل ويحمل عائدًا. تعد Elixir الشبكة الأكثر انتشارًا بين شركات الاستثمار في الأصول المرجحة: فهي تجلب الأموال حصريًا من BlackRock وHamilton Lane وغيرهما إلى DeFi لأول مرة من خلال deUSD. شبكة Elixir مؤمنة من قبل أكثر من 30,000 محقق عالمي. الموقع الرسمي: https://elixir.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://docs.elixir.finance/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x89A8c847f41C0dfA6c8B88638bACca8a0b777Da7 اشتر ELX الآن!

توكنوميكس Elixir (ELX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Elixir (ELX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 200.62M $ 200.62M $ 200.62M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1 $ 1 $ 1 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.07329290180383641 $ 0.07329290180383641 $ 0.07329290180383641 السعر الحالي: $ 0.20062 $ 0.20062 $ 0.20062 معرفة المزيد عن سعر Elixir (ELX)

توكنوميكس Elixir (ELX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Elixir (ELX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ELX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ELX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ELX، استكشف السعر المباشر لتوكن ELX!

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