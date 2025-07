توكنوميكس DOG GO TO THE MOON (DOG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DOG GO TO THE MOON (DOG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

DOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin.

توكنوميكس DOG GO TO THE MOON (DOG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DOG GO TO THE MOON (DOG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 317.30M $ 317.30M $ 317.30M إجمالي العرض: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B العرض المتداول: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 317.30M $ 317.30M $ 317.30M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.009999 $ 0.009999 $ 0.009999 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001001575648348698 $ 0.001001575648348698 $ 0.001001575648348698 السعر الحالي: $ 0.003173 $ 0.003173 $ 0.003173 معرفة المزيد عن سعر DOG GO TO THE MOON (DOG)

توكنوميكس DOG GO TO THE MOON (DOG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DOG GO TO THE MOON (DOG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DOG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DOG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DOG، استكشف السعر المباشر لتوكن DOG!

