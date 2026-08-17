سعر CKBTC اليوم

السعر المباشر لمشروع CKBTC (CKBTC) اليوم هو $ 0.9992، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CKBTC الحالي إلى USD هو $ 0.9992 لكل CKBTC.

يحتل CKBTC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- CKBTC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CKBTC بين $ 0.9992 (أدنى) و$ 0.9992 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك CKBTC بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق CKBTC (CKBTC)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض ---- -- البلوكتشين العام CKBTC

القيمة السوقية الحالية لـ CKBTC هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ CKBTC يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.