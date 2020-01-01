توكنوميكس Lorenzo Protocol (BANK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Lorenzo Protocol (BANK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Lorenzo Protocol (BANK) Lorenzo عبارة عن منصة إدارة أصول على مستوى مؤسسي تصدر توكن يحجمل عائدًا مدعوم باستراتيجيات أساسية متنوعة، مع منتجين رئيسيين يتميزان بتوكن تخزين BTC السائل stBTC المدعوم من عائدات حصة Babylon وBTC المغلفة enzoBTC التي تحتوي على عائد Lorenzo الأصلي وعائدات زراعة السيولة على السلسلة. الموقع الرسمي: https://www.lorenzo-protocol.xyz الوثيقة البيضاء: https://docs.lorenzo-protocol.xyz/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x3AeE7602b612de36088F3ffEd8c8f10E86EbF2bF اشتر BANK الآن!

توكنوميكس Lorenzo Protocol (BANK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Lorenzo Protocol (BANK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 23.83M $ 23.83M $ 23.83M إجمالي العرض: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B العرض المتداول: $ 425.25M $ 425.25M $ 425.25M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 117.68M $ 117.68M $ 117.68M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.09335 $ 0.09335 $ 0.09335 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.018389388782512995 $ 0.018389388782512995 $ 0.018389388782512995 السعر الحالي: $ 0.05604 $ 0.05604 $ 0.05604 معرفة المزيد عن سعر Lorenzo Protocol (BANK)

توكنوميكس Lorenzo Protocol (BANK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Lorenzo Protocol (BANK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BANK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BANK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BANK، استكشف السعر المباشر لتوكن BANK!

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