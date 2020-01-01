توكنوميكس BoxBet (BXBT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BoxBet (BXBT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BoxBet (BXBT) BoxBet منصة ألعاب إلكترونية تتصل مباشرةً بشبكة تيليجرام الواسعة التي تضم ملايين المستخدمين. تتميز المنصة بواجهة سهلة الاستخدام ومصممة بعناية، تتيح للمستخدمين بدء اللعب في غضون 60 ثانية. أُطلق المشروع عام 2024، وهو مرخص بالكامل، ويدعمه مستثمرون من الدرجة الأولى، وتعمل بنظام BXBT. صُممت المنصة خصيصًا لمستخدمي تيليجرام البالغ عددهم 900 مليون، وتوفر مراهنات كازينو ورياضية سهلة مع توكن ومكافآت حقيقية. الموقع الرسمي: http://www.boxbet.io/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x33f289d91286535c47270C8479f6776Fb3AdEB3e اشتر BXBT الآن!

توكنوميكس BoxBet (BXBT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BoxBet (BXBT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.09434 $ 0.09434 $ 0.09434 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000147539917865889 $ 0.000147539917865889 $ 0.000147539917865889 السعر الحالي: $ 0.01636 $ 0.01636 $ 0.01636 معرفة المزيد عن سعر BoxBet (BXBT)

توكنوميكس BoxBet (BXBT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BoxBet (BXBT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BXBT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BXBT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BXBT، استكشف السعر المباشر لتوكن BXBT!

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