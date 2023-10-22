BXBT

BoxBet منصة ألعاب إلكترونية تتصل مباشرةً بشبكة تيليجرام الواسعة التي تضم ملايين المستخدمين. تتميز المنصة بواجهة سهلة الاستخدام ومصممة بعناية، تتيح للمستخدمين بدء اللعب في غضون 60 ثانية. أُطلق المشروع عام 2024، وهو مرخص بالكامل، ويدعمه مستثمرون من الدرجة الأولى، وتعمل بنظام BXBT. صُممت المنصة خصيصًا لمستخدمي تيليجرام البالغ عددهم 900 مليون، وتوفر مراهنات كازينو ورياضية سهلة مع توكن ومكافآت حقيقية.

اسم العملة المشفرةBXBT

التصنيفNo.3859

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض100,000,000

إجمالي العرض100,000,000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.26953543762941407,2024-04-22

أدنى سعر0.000147539917865889,2023-10-22

البلوكتشين العامETH

مقدمةBoxBet منصة ألعاب إلكترونية تتصل مباشرةً بشبكة تيليجرام الواسعة التي تضم ملايين المستخدمين. تتميز المنصة بواجهة سهلة الاستخدام ومصممة بعناية، تتيح للمستخدمين بدء اللعب في غضون 60 ثانية. أُطلق المشروع عام 2024، وهو مرخص بالكامل، ويدعمه مستثمرون من الدرجة الأولى، وتعمل بنظام BXBT. صُممت المنصة خصيصًا لمستخدمي تيليجرام البالغ عددهم 900 مليون، وتوفر مراهنات كازينو ورياضية سهلة مع توكن ومكافآت حقيقية.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.